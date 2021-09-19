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153% ارتفاع في أرباح " أيكون" خلال النصف الأول من2021

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 10:33 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون،  عن القوائم المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 153% على أساس سنوي.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 91.66 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 36.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت أرباح الشركة الأم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 73.67 مليون جنيه، مقابل 26.91 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت أرباح الحصص غير المسيطرة النصفية إلى 17.99 مليون جنيه، مقابل 9.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.


 
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.006 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارين مقابل 656.53 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن الشركة المستقلة حققت أرباحاً بلغت 12.49 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسارة بلغت 572.93 ألف جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وحققت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – أيكون، خلال الربع الأول من العام الجاري، صافي ربح خلال الفترة بلغ 55.34 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 22.66 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2021 لتصل إلى 457.91 مليون جنيه، مقارنة بـ 345.25 مليون خلال نفس الفترة من 2020.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، تحولت الشركة للربحية خلال العام الماضي حيث سجلت 3.38 مليون جنيه أرباحاً بنهاية مارس، مقابل 3.85 مليون جنيه صافي خسارة في الفترة المقارنة من 2020

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