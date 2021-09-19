بعد تعرضها لوعكه صحية.. سوما توجه رسالة شكر لجمهورها

وجهت المطربة سوما رسالة لجمهورها عبر حسابها بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر" بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات.





كتبت سوما:"عاوزة أشكر كل الناس على وقفتهم ومحبتهم ودعاهم ليا وبتمني يفضلوا يدعولي لحد ما أعدي المرحله الصعبة دي.. فترة من أصعب فترات حياتي بمر بيها.. لكن أملي في ربنا كبير".





يذكر أن الفنانة سوما طرحت مؤخراً أغنية "ندمانة" وهي من كلمات نصر محروس، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمير محروس.