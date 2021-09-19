زعماء العالم يعودون إلى الأمم المتحدة لمناقشة قضايا هامة

يعود زعماء العالم إلى الأمم المتحدة الي نيويورك هذا الأسبوع مع التركيز على تعزيز الجهود لمكافحة كل من تغير المناخ ووباء COVID-19، الذي أجبرهم العام الماضي على حضور التجمع السنوي عبر الفيديو.





مع استمرار تفشي فيروس كورونا وسط إطلاق غير عادل للقاح، تخطط حوالي ثلث دول الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة لإرسال مقاطع فيديو مرة أخرى، لكن من المقرر أن يسافر الرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية لبقية الدول إلى الولايات المتحدة.





حاولت الولايات المتحدة ثني القادة عن القدوم إلى نيويورك في محاولة لمنع الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن تصبح "حدثًا فائق الانتشار"، على الرغم من أن الرئيس جو بايدن سيخاطب الجمعية شخصيًا، وهي أول زيارة يقوم بها للأمم المتحدة منذ توليه منصبه. يعني ما يسمى بنظام الشرف التابع للأمم المتحدة أن أي شخص يدخل قاعة التجمع يعلن بشكل فعال أنه تم تطعيمه، لكن لا يتعين عليه تقديم دليل.





سيتم كسر هذا النظام عندما تتحدث الدولة الأولى - البرازيل. حيث يعد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو من المتشككين في اللقاح، والذي أعلن الأسبوع الماضي أنه لا يحتاج إلى الحقنة لأنه محصن بالفعل بعد إصابته بـ COVID-19.وإذا غير رأيه، فقد أنشأت مدينة نيويورك شاحنة صغيرة خارج الأمم المتحدة لهذا الأسبوع لتوفير اختبار مجاني وجرعات مجانية من لقاح Johnson & Johnson.





وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لرويترز إن المناقشات حول عدد الدبلوماسيين المسافرين الذين ربما تم تحصينهم توضح "مدى دراماتيكية عدم المساواة اليوم فيما يتعلق بالتطعيم". إنه يدفع باتجاه خطة عالمية لتلقيح 70٪ من سكان العالم بحلول النصف الأول من العام المقبل.





من أصل 5.7 مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا التي تم تناولها في جميع أنحاء العالم، كانت 2 ٪ فقط في إفريقيا. سيستضيف بايدن اجتماعًا افتراضيًا من واشنطن مع القادة والرؤساء التنفيذيين يوم الأربعاء بهدف تعزيز توزيع اللقاحات على مستوى العالم. وإظهارًا لمخاوف الولايات المتحدة بشأن كوفيد -19 بشأن اجتماع الأمم المتحدة، سيكون بايدن في نيويورك لمدة 24 ساعة فقط، ويلتقي مع جوتيريش يوم الاثنين ويلقي خطابه الأول في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، مباشرة بعد بولسونارو.





وقالت مبعوثته لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن بايدن "سيتحدث عن أولوياتنا القصوى: إنهاء جائحة COVID-19 ؛ مكافحة تغير المناخ... والدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والنظام الدولي القائم على القواعد".





بسبب الوباء، تقتصر وفود الأمم المتحدة على أعداد أصغر بكثير وستكون معظم الأحداث على الهامش افتراضية أو مزيجًا من الظاهرية والشخصية. ومن بين الموضوعات الأخرى التي من المتوقع أن يناقشها الوزراء خلال الأسبوع أفغانستان وإيران. لكن قبل بدء الخطابات السنوية، سيبدأ جوتيريش ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع بقمة يوم الاثنين لمحاولة إنقاذ قمة الأمم المتحدة - التي تنطلق في جلاسكو، اسكتلندا، في 31 أكتوبر - من الفشل.



