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وزير المالية: في قطاعات قافلة ومش بتجيب إيرادات.. والعجز بستلفه (فيديو)
الأحد 19/سبتمبر/2021 - 10:46 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حجم الدين مقارنة بالناتج المحلي في 2017 وصل إلى 108%، موضحا أنهم وضعوا خطة أن يصل حجم الدين خلال من 3 إلى 5 سنوات إلى أقل من 80%، لافتا إلى أنهم كانوا يخططون أن يصل حجم الدين في 2021 إلى 78% قبل جائحة كورونا.
وأشار "معيط"، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أنه عندما تعرضت البلاد لجائحة كورونا حدث أمرين، أولهما انخفضت الإيرادات، والأمر الثاني زادت المصروفات على عدد من القطاعات بسبب تداعيات الجائحة.
وأوضح أن الموازنة بها حتميات، منها المرتبات والمعاشات وخدمة الدين والاستثمارات والدعم، مضيفا: "في قطاعات قافلة ومش بتجيب إيرادات، والعجز اللي عندي بستلفه وبحطه على الدين"، متابعا، "ممكن حد يقول بلاها عجز.. بس الاستثمارات والدعم وأمور أخرى هتتأثر".
وأكد أن الإيرادات زادت العام الماضي 12%، ولكن نحتاج زيادة أكبر، حيث تراوح حجم العجز في الموازنة العامة للدولة ما بين 450 إلى 500 مليار جنيع، منوها بأنه لولا جائحة كورونا كنا حققنا معدل نمو يصل إلى 6.5%، مشددا على أن الدولة تعاملت مع القروض بحكمة وتوازن، وهناك خطة لتخفيض حجم الدين.