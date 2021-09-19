التباين يسيطر علي أداء البورصة .. ومؤشر إيجي إكس 70 يهبط مع بداية الجلسة

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي تباين بأداء المؤشرات ، مع الحديث عن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية و الذى تزامن مع تخفيض وزن السوق المصرى بمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة ليتجه المستثمرون الأجانب للمزيد من المبيعات علي الأسهم الصغيرة والمتوسطة .









ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.85% ، ليصل الي مستوي 11089 نقطة ، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.1% ، ليصل عند 2866 نقطة ، وصعد إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد بنسبة 005% عند مستوى 3867.98نقطة.





وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال ، استمرار عمليات الهبوط حال إستمرار غياب المحفزات و الإصرار على تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية ، التى أصبحت تمثل حاجز نفسى للمتعاملين مع إستمرار خسائرهم المتوالية مع ارتفاع تكلفة التداول و غياب المنتجات الجديدة من الطروحات ، مع غض الطرف عن المحفزات التى أطلقتها الأسواق المجاورة للمستثمرين و خاصة الاجانب ما تحول معه العديد منهم للأسواق المنافسة التى تمتلك اوزان بالمؤشر العالمى عشرات أضعاف السوق المصرى و هو ما دعى بتخارج الأجانب من السوق و الذى ستزداد وتيرته مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية .



