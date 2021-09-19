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أحمد زاهر يكشف لـ"الفجر الفني" موعد انتهائه من فيلم " فارس"

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:44 م
أحمد زاهر
أحمد زاهر
آيه عبد العزيز - تصوير :- هاله يوسف



كشف الفنان أحمد زاهر أثناء تواجده في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية عن تفاصيل فيلم " الفارس" مشيرًا إلي أنهم انتهوا من تصوير نصف مشاهد الفيلم وقريبًا سيعود لتصوير النصف الثاني حتى يلحق الفيلم بالمونتاج ويعرض بالسينمات ".

وكان أبرز المكرمين أمس أحمد زاهر وابنته ليلى،نيكول سابا،جميلة عوض،أحمد فهمي،هنا الزاهد،وليد الحريري، نرمين الفقي،خالد أنور،محمد الشرنوبي. 



وفي سياق آخر فيلم " فارس" بطولة أحمد زاهر،ايمان العاصي،حسين فهمي،صلاح عبد الله،وملك أحمد زاهر.

الكلمات المفتاحية

فيلم الفارس جميله عوض الفضائيات العربية أحمد زاهر

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