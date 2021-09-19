تحويل البرلمان العربي الي برلمان إلكتروني بحلول ٢٠٢٢

أعلنت هيئة مكتب البرلمان العربي، اليوم، موافقتها على مقترح رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن تحويل البرلمان العربي إلى برلمان إلكتروني بالكامل، وذلك في ضوء مواكبة التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة ومواكبة للمعايير العالمية في العمل البرلماني وتحقيق قفزة نوعية في شمولية المعلومات التي يقدمها البرلمان العربي لكل متابعيه.

كما أكد رئيس البرلمان العربي، على أهمية هذه الخطوة التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات وأكثرها كفاءة وتنظيم العمل الداخلي لأعضاء البرلمان العربي وموظفي الأمانة العامة، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر منصة عمل شاملة ومتكاملة متوفر بها كافة البيانات والمعلومات ما يسهل سرعة الوصول إليها وبأسرع وقت ويخلق تفاعلية أكبر مع أعمال البرلمان العربي ونشاطاته، كما يساعد على سير اجتماعات اللجان والجلسات وطرح المواضيع التي سيتم مناقشتها وذلك من خلال اعتماد الحاسب الآلي في قاعة جلسات البرلمان العربي ونقل وقائع الجلسات عبر شاشات عرض لخدمة الأعضاء والحضور والإعلاميين، بالإضافة إلى استخدامه برنامج إلكتروني حديث يسجل جميع نقاشات الجلسة.



