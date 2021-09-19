محافظ القاهرة يستعرض مع مسئولي مركز معلومات شبكات المرافق إنجازات 2021

محافظ القاهرة



وأثنى محافظ القاهرة خلال الاجتماع على جهد العاملين بالمركز مؤكدًا أن مركز معلومات شبكات المرافق هو واحد من أهم المشروعات بالعاصمة والتى كان لها دور رئيسي ومساهمة فعالة فى جميع المشروعات القومية التي تتم في محافظة القاهرة كمحور جيهان السادات بجميع مراحله ومسار المونوريل والتحول الرقمي لربط الجهات الحكومية والإدارية بجميع أحياء المحافظة وكشف المرافق بمنطقة مثلث ماسبيرو ومشروعات إنشاء كباري المنطقة الشمالية وكبارى منطقة مدينة نصر وأعمال مشروع ممشى أهل مصر ومشروع تطوير القاهرة التاريخية وغيرها من المشروعات الكبرى بالعاصمة.



وأشارت م. أمل محمد حنفى رئيس مركز معلومات شبكات المرافق إلى أن المركز من خلال فروعه السبعة المنتشرة فى أنحاء القاهره يقوم بعمل الرفع المساحي والإحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقا لاشتراطات البناء الجديدة، ويتم تسليم المواطن خريطه بها الموقع الذي تم رفعه مساحيا بواسطه أجهرة مساحيه دقيقة وصورة من جوجل إيرث google earth وكشف بالاحداثيات المطلوبة.





مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة

كما يقدم المركز خدماته في جميع الأعمال المساحية وإنشاء قواعد البيانات بالGIS (نظم المعلومات الجغرافية ) وأيضا لديه مركز تدريب متكامل علي جميع الأعمال المساحية ونظم المعلومات، وينقل خبرته التي استمرت أكثر من ٣٠ عاما لبقية محافظات مصر وأيضا على المستوى الدولي.



ويعد مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة والذى أنشئ عام ١٩٨٨ من المراكز الرائدة في مصر حيث أنه من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافية GIS في مجال البنية التحتية والمرافق، كما يقدم خدماته لعملائه في عدة مجالات أهمها إصدار الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض، وعمل الخرائط المساحية ومتابعة أعمال الحفر.



ويعتبر المركز الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات.



كما يقوم المركز بأعمال الرفع المساحي الدقيق لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية استثمارات المرافق فى باطن الأرض بهدف استمرار خدمات المرافق لمواطنى العاصمة وتأمينها ضد أى أعمال تدمير أو إتلاف، كذلك المحافظة على شبكة الطرق والمواصلات بالعاصمة من خلال تأمين المرافق والمعاونة فى تطوير الشبكة وتوفير البيانات الدقيقة لما هو موجود فى باطن الأرض للمعاونة فى التخطيط المستقبلى الدقيق لمشروعات البنية الأساسية والمرافق مع توفير ذلك التوازن بين ما هو موجود فى باطن الأرض وتلك المنشآت فوق سطح الأرض والسيطرة على أعمال الحفر، كذا منع الحفر العشوائى بالقاهرة.



كما يضطلع المركز بمهمة معاونة المحافظات الحضرية فى إنشاء مراكز معلومات لشبكات المرافق على غرار المركز.



ويضم مجلس إدارة المركز نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء مجالس إدارات شركات المرافق (المياه والغاز والكهرباء والصرف الصحى) وعددا من التنفيذيين بالمحافظة.

