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تامر نبيل: دوري في فيلم "كيرة والجن" مفاجأة

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 11:29 ص
تامر نبيل
تامر نبيل
أروي حمدي
يواصل الفنان تامر نبيل تصوير مشاهده في فيلم "كيرة والجن" بعد فترة من التأجيل ومن المقرر إنتهاء التصوير خلال الفترة المقبلة.

وتحدث تامر نبيل خلال أحد البرامج الفنية أنه سيعود لإستكمال تصوير فيلم "كيرة" والجن خلال الأسبوع المقبل في  أحد استوديهات التصوير، مشيرًا إلى أن دوره سيكون مفاجأة ومختلف عما قدمه في أعماله السابقة. 

يدور أحداث فيلم "كيرة والجن" في إطار يتناول تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، وقصة المجتمع المصري في هذه الحقبة من الزمن أثناء الاحتلال الإنجليزي، بالإضافة إلى الكشف مجموعة قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية.

ومن جانب أخر يذكر أن فيلم "كيرة والجن" من بطولة أحمد عز، وكريم عبد العزيز، سيد رجب، هند صبري، وغيرهم، وهو من تأليف أحمد مراد، الذي اقتبسه من روايته، ومن إخراج مروان حامد.

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كريم عبد العزيز فيلم كيرة والجن تامر نبيل أحمد عز

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