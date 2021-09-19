الزمالك يقترب من استعادة مصطفى محمد

يترقب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب موقف مصطفى محمد لاعب الأبيض المعار إلى صفوف جالطة سراي في الفترة المقبلة بعدما خرج اللاعب من حسابات مدرب الفريق التركي.





عودة مصطفى محمد إلى الزمالك





و ينتظر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين رد مسؤولي جالطة سراي التركي بشأن إنهاء إعارة مصطفى محمد وعودته للزمالك مقابل دفع نصف مبلع الإعارة الذى دفعه النادى التركي والبالغ 750 الف دولار.





من جانبه أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض أبدى رغبته استعادة خدمات مصطفى محمد فى الوقت الحالى.





وأتم المصدر موضحا أن قطع إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المعار إلى جالطة سراي التركي من الحلول المهمة للنادي الأبيض بدلا من التعاقد مع مهاجم جديد بأسعار عالية.



