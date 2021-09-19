Advertisements

أستراليا تسجل 1607 حالة إصابة بكورونا مع قرار التعايش مع الفيروس

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
منار طارق
أبلغت أستراليا عن 1607 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، مع تحول الولايات والأقاليم تدريجيًا من محاولة القضاء على تفشي المرض إلى التعايش مع الفيروس.

سجلت فيكتوريا، التي يسكنها حوالي ربع سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة، 507 حالات حيث قال رئيس الوزراء إن الإغلاق لمدة أسابيع سينتهي بمجرد تلقي 70 ٪ من أولئك الذين يبلغون من العمر 16 عامًا أو أكثر، سواء كانت هناك حالات جديدة أم لا.

قال رئيس الوزراء دانيال أندروز إن الولاية قد تصل إلى عتبة التطعيم هذه في حوالي 26 أكتوبر. تم تطعيم حوالي 43 ٪ من سكان فيكتوريا بالكامل وأكثر من 46 ٪ من الناس على مستوى البلاد. واضاف أندروز: "سنفعل ذلك بحذر، لكن لا نخطئ، نحن نفتح هذا المكان. لا يوجد بديل.. لا يمكننا قمع هذا الفيروس بشكل تام أو دائم. كانت عمليات الإغلاق تدور حول شراء الوقت للحصول على لقاح 70٪ و80٪."

ستظل العديد من قيود التباعد الاجتماعي وستكون أماكن البيع بالتجزئة والضيافة محدودة، لكن سيكون للناس حرية مغادرة منازلهم دون سبب. وقال أندروز إن السلطات تهدف إلى تطعيم 80٪ من السكان المؤهلين للولاية بشكل كامل في الوقت المناسب لكأس ملبورن في 2 نوفمبر، تاركًا الباب مفتوحًا للحشود على المسار الصحيح في أشهر سباق للخيول في أستراليا.

تتبع خطة COVID-19 مخططًا فيدراليًا ينهي عمليات الإغلاق بمعدل تطعيم 70 ٪ ويعيد فتح الحدود الدولية تدريجيًا بنسبة 80 ٪.

تبنت نيو ساوث ويلز خطة مماثلة. أبلغت الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا عن 1083 حالة إصابة يوم الأحد حيث تستخدم عمليات الإغلاق والتطعيم الخاطفة لمحاربة تفشي متغير دلتا الذي بدأ في منتصف يونيو. وخففت الولاية، موطن سيدني، بعض القيود على التجمعات يوم الأحد. تم تطعيم حوالي 52٪ من الناس في نيو ساوث ويلز.

بعد القضاء على تفشي COVID-19 العام الماضي من خلال عمليات الإغلاق وإغلاق الحدود وإجراءات الصحة العامة الصارمة، أقرت أستراليا في الأشهر الأخيرة بأنها قد لا تكون قادرة على القضاء على تفشي المرض في دلتا. يوجد في البلاد ما يزيد قليلًا عن 84000 حالة إصابة بفيروس كورونا، لكن حدثت ثلثي الإصابات هذا العام، معظمها منذ يونيو. كانت هناك 1162 حالة وفاة بسبب COVID-19.

الكلمات المفتاحية

كورونا استراليا

أخبار تهمك

نجم الأهلي مهدد بفقدان مركزه بسبب "الحريف"

منذ ساعة و 14 دقيقة

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 20 ساعة

مانشستر يونايتد يتطلع لحسم صفقة "الكريز"

منذ أقل من ساعتين

لاعب تشيلسي ينفجر غضبا بسبب الوعود الكاذبة

منذ ساعة و 14 دقيقة

كارتيرون يرفض عرضا مغريا للرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الزمالك يقترب من استعادة مصطفى محمد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ حوالي 17 ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أستراليا تشهد زيادة طفيفة في انتشار حالات متحور دلتا

أستراليا تطيل مدة الإغلاق في فيكتوريا وسط تفشي دلتا كورونا

سيدني تتلقى لقاحات إضافية مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا

سيدني: ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد -19 والشرطة تكثف جهودها لمنع التجمعات

أستراليا تسجل أعلى مستوى قياسي لإصابات كورونا في 2021

البرازيل تسجل 43033 إصابة جديدة بكورونا في غضون 24 ساعة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

10:00 ص

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

الزمالك يقترب من استعادة مصطفى محمد

11:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements