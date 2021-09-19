أستراليا تسجل 1607 حالة إصابة بكورونا مع قرار التعايش مع الفيروس

أبلغت أستراليا عن 1607 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، مع تحول الولايات والأقاليم تدريجيًا من محاولة القضاء على تفشي المرض إلى التعايش مع الفيروس.





سجلت فيكتوريا، التي يسكنها حوالي ربع سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة، 507 حالات حيث قال رئيس الوزراء إن الإغلاق لمدة أسابيع سينتهي بمجرد تلقي 70 ٪ من أولئك الذين يبلغون من العمر 16 عامًا أو أكثر، سواء كانت هناك حالات جديدة أم لا.





قال رئيس الوزراء دانيال أندروز إن الولاية قد تصل إلى عتبة التطعيم هذه في حوالي 26 أكتوبر. تم تطعيم حوالي 43 ٪ من سكان فيكتوريا بالكامل وأكثر من 46 ٪ من الناس على مستوى البلاد. واضاف أندروز: "سنفعل ذلك بحذر، لكن لا نخطئ، نحن نفتح هذا المكان. لا يوجد بديل.. لا يمكننا قمع هذا الفيروس بشكل تام أو دائم. كانت عمليات الإغلاق تدور حول شراء الوقت للحصول على لقاح 70٪ و80٪."





ستظل العديد من قيود التباعد الاجتماعي وستكون أماكن البيع بالتجزئة والضيافة محدودة، لكن سيكون للناس حرية مغادرة منازلهم دون سبب. وقال أندروز إن السلطات تهدف إلى تطعيم 80٪ من السكان المؤهلين للولاية بشكل كامل في الوقت المناسب لكأس ملبورن في 2 نوفمبر، تاركًا الباب مفتوحًا للحشود على المسار الصحيح في أشهر سباق للخيول في أستراليا.





تتبع خطة COVID-19 مخططًا فيدراليًا ينهي عمليات الإغلاق بمعدل تطعيم 70 ٪ ويعيد فتح الحدود الدولية تدريجيًا بنسبة 80 ٪.





تبنت نيو ساوث ويلز خطة مماثلة. أبلغت الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا عن 1083 حالة إصابة يوم الأحد حيث تستخدم عمليات الإغلاق والتطعيم الخاطفة لمحاربة تفشي متغير دلتا الذي بدأ في منتصف يونيو. وخففت الولاية، موطن سيدني، بعض القيود على التجمعات يوم الأحد. تم تطعيم حوالي 52٪ من الناس في نيو ساوث ويلز.



