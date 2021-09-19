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الغيطي عن واقعة أوقاف الإسماعيلية: "معرفش المصليين هاجوا ليه" (فيديو)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي محمد الغيطي، على واقعة اعتراض المصليين على إمام ووكيل الأوقاف بالإسماعيلية خلال إلقاءه خطبة الجمعة.

وقال "الغيطي"، خلال حواره ببرنامج "الثامنة مساءا" المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت، إن ما أعلن أن الشيخ صبري عبادة وكيل الأوقاف بالإسماعيلية كان يلقى خطبة بعنوان المواطنة والحفاظ على الوطن، مثمنا فكرة أن تكون خطبة الجمعة موحدة على مستوى مساجد الجمهورية.

وأضاف الإعلامي محمد الغيطي، "المصليين معرفش ليه هاجوا.. وحصلت مشادة وفوضى بين المصليين وإمام الأوقاف".

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