آرسنال يحسم مستقبل نجمه

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي حسم موقفه من استمرار أحد نجومه البارزين في خط الهجوم عقب نهاية الموسم الحالي.





ولفتت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن عقد الفرنسي ألكسندر لاكازيت مع آرسنال ينتهي في الصيف المقبل لكن إدارة المدفعجية لم تقدم له عرضًا حتى الآن من أجل تجديد العقد.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال نفى في الآونة الأخيرة أن يكون لاكازيت خارج حساباته الفنية في الموسم الحالي.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن آرسنال اتخذ قراره بعدم تجديد عقد لاكازيت لذلك لن تكون هناك مفاوضات معه مستقبلًا وفضل النادي اللندني استثمار الأموال في لاعبين آخرين.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لاكازيت شارك في الموسم الحالي مرتين كبديل مع آرسنال في مختلف البطولات وهدد شباك وست بروميتشفي كأس رابطة الأندية المحترفة أكثر من مرة.



