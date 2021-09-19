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القباج توجه بإنقاذ فتاة جامعية عشرينية تفترش الرصيف بمحافظة البحر الأحمر

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 11:05 ص
الفتاة
الفتاة
آيات عامر


وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بإنقاذ فتاة عشرينية جامعية تفترش الرصيف بأحد شوارع محافظة البحر الأحمر.
دراسة حالة لها
وعلى الفور تعامل فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة البحر الأحمر مع الفتاة وأجرى دراسة حالة لها وتبين إنها تدعى ريهام. ر. ح وتبلغ من العمر ٢٤ عاما وهي طالبة جامعية حيث إنها تركت منزل والدها وتفضل الوجود بأرصفة الشوارع خاصة بمحافظة البحر الأحمر وتعاني من بعض الاضطرابات النفسية.
تحرير محضر
وقد قام فريق التدخل السريع المحلي بتحرير محضر شرطة برقم ٤٧٩١ لإثبات الواقعة وتم التواصل مع والدها والذى رفض استلامها، وعرض الفريق المحلى بالبحر الاحمر تقريرها على النيابة العامة لإيداعها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتوقيع الكشف الطبى عليها وعند اعتماد التقرير الطبى تبين أنها واعية ومدركة للزمان والمكان، وبناء على ذلك قررت النيابة العامة بالمحضر رقم ٤٧٩١ لسنة ٢٠٢١ ادارى إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتها.

ونسق فريق التدخل السريع المركزى لإيداعها دار معانا لإنقاذ انسان بالهرم بالتعاون مع فريق التدخل السريع المحلي وذلك لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى الشكاوى بلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الإنسانية على الخط الساخن للوزارة على الرقم ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم ١٦٥٢٨ وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة التضامن الاجتماعي.
القباج توجه بإنقاذ فتاة جامعية عشرينية تفترش الرصيف بمحافظة البحر الأحمر
القباج توجه بإنقاذ فتاة جامعية عشرينية تفترش الرصيف بمحافظة البحر الأحمر
القباج توجه بإنقاذ فتاة جامعية عشرينية تفترش الرصيف بمحافظة البحر الأحمر
القباج توجه بإنقاذ فتاة جامعية عشرينية تفترش الرصيف بمحافظة البحر الأحمر
القباج توجه بإنقاذ فتاة جامعية عشرينية تفترش الرصيف بمحافظة البحر الأحمر
القباج توجه بإنقاذ فتاة جامعية عشرينية تفترش الرصيف بمحافظة البحر الأحمر

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وزيرة التضامن وزارة التضامن التضامن

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