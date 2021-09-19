مدة غياب نجم ريال مدريد

تأكد غياب الدولي الويلزي، جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، عن الكلاسيكو الذي سيجمع بين قطبي الكرة الإسبانية، في شهر أكتوبر المقبل.





وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الفحوصات التي أجراها الويلزي جاريث بيل، أظهرت حاجته للعلاج لمدة 8-10 أسابيع بسبب تمزّق في أوتار الركبة في ساقه اليمنى.





وتابعت الصحيفة، أن الويلزي جاريث بيل، سيغيب لمدة شهرين، ولن يلعب مرة أخرى حتى أوائل نوفمبر، وبالتالي لن يشارك في كلاسيكو الكامب نو، الذي سيقام يوم 24 أكتوبر القادم.





وتمثل هذه الإصابة الجديدة انتكاسة كبيرة لجاريث بيل، الذي بدأ الموسم بشكل مميز، وبات أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



