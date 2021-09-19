أستاذ أوبئة يكشف مفاجئة عن "المتحور المتوحش" لكورونا (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن المتحور المتوحش لفيروس كورونا ليس موجودا الآن، ولكن هناك تخوفات بأن يكون متحور دلتا ليس الأخير.





وأشار "عنان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن هناك تحور هروبي للفيروسات تجعل الفيروس يغير من شكله وبالتالي اللقاحات تصبح غير ذي جدوى، معلقا: "هناك تخوف أن يظهر سوبر فيروس لا يتأثر باللقاحات".





وأكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ قتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن التحور الهروبي للفيروس لم يحدث حتى الآن، ولكن القلق أن يحدث خاصة إذا لم تسير معدلات التطعيم بشكل متساوي بين الدول.