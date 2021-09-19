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اتحاد المستثمرين: إقامة مشروع لإنتاج النبات العطرية بالأقصر

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
محمد عصام_ تصوير عبير احمد

قال محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، ان الاتحاد يستعد لاقامة مشروع ضخم في مدينة ارمنت بمخافظة الاقصر علي مساحة ٣ الالاف فدان لانتاج النباتات العطرية باجمالي استثمارات ١.٥ مليار جنيه.

واضاف "هلال" خلال تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر الصعيد ارض الفرص ومستقبل التنمية الاقتصادية، ان تصدير  النباتات العطرية له قيمة اضافية ٣الالاف مرة عن تصدير المنتجات الزراعية، بالاضافة الى ان اقتصاديات دولة مثل هولندا قامة على هذا النشاط الاقتصادي، مشيرا الي ان المشروع يتم تنفيذه بالاستعانه بالخبرات الألمانية.

وتابع، ان الاتحاد يستعد حاليا لانشاء شركة تتولي ادارة المشروع، وسيساهم في راسمالها بنسبة ٣٠%لهيئة تنمية الصعيد و٢٠% لقطاع الخاص، والباقي سيتم طرحه للاكتتاب العام على اهالي الصعيد.

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