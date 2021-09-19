الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وأخرى) بقيام (أحد الأشخاص) بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها من خلال تأسيس وإدارة المطاعم عقب إيهامهم بمنحه أرباح كبيرة، واستيلائه على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.



استثمار مبالغ مالية

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) بممارسة نشاط إحتيالي على النحو المشار إليه، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه معه فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهما، والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه كما أضافت التحريات أن المشكو فى حقه محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا.



إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



