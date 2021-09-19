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بعد أزمة "شقة 6".. دعاء حلمي: طالبت بوضع اسمي على العمل وفوجئت برفض الشركة المنتجة

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:22 م
بوستر مسلسل شقة 6
بوستر مسلسل "شقة 6"
أروي حمدي
أثارت حالة كبيرة من الجدل أمس بين صناع مسلسل "شقة 6" الذي عرض مؤخراً على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث اتهم مؤلفو العمل، المخرج محمود كامل، بتغيير النهاية ما أدى إلى تشويه العمل، وبعد تبادل الاتهامات لجأ مؤلفو العمل إلى القضاء للحصول على حقهم. 


وقالت المؤلفة دعاء حلمي في تصريحات صحيفة لها :"إنَّ المخرج محمود كامل والشركة المنتجة أستدعوها لوجود خلل في "أسكريبت المسلسل" عملت هي على معالجته من الحلقة الأولى وحتى الأخيرة، مطالبة بوضع أسمها على العمل كسيناريو وحوار، لكن الشركة المنتجة رفضت هذا الأمر لأن العمل كان قد حصل على التصريح الرقابي باسم مؤلفيه". 

وتابعت دعاء حلمي قائلة "أنّ كتابة المسلسل شابتها أخطاء كثيرة تطلبت منها مجهوداً كبيراً، زاد من صعوبته أن صنّاع العمل كانوا قد انتهوا بالفعل من تصوير الحلقات الأولى وتواصلوا معها بعد تصويرها، حيث كانت مطالبة بالتعديل بناءً على المشاهد التي تم تصويرها، لافتة إلى أن مخرج العمل له الحق في التدخل ووضع رؤيته وما حدث أمر طبيعي".

يذكر أن مسلسل "شقة 6" من بطولة روبي، صلاح عبد الله، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، ملك قورة، ومن تأليف مصطفي يوري، إخراج محمود كامل.

الكلمات المفتاحية

مسلسل شقة 6 محمود كامل شقة 6 روبي رحاب الجمل دعاء حلمي

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