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19 أكتوبر.. الحكم على 3 متهمين بهتْك عِرْض أطفال العجوزة واستغلالهم في التسول

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:15 م
المحكمة
المحكمة
مـروة هيـكل
حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 19 أكتوبر المقبل للحكم على 3 متهمين في اتهامهم بهتْك عِرْض الأطفال واستغلالهم في التسول و«الاتجار بالبشر» بالعجوزة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.
قرار إحالة المتهمين
وكانت النيابة قد أحالت «أحمد. ع» و«شحات. ح» و«أمين. ح» إلى المحاكمة لأنهم في غضون شهر إبريل 2018 بدائرة قسم شرطة العجوزة، اتجر المتهمون بالبشر في شخصين طبيعيين هما المجني عليهما «خالد. ط» و«إسلام. م»، وذلك عن طريق الإيواء بواسطة استغلال حالة الضعف، وكان ذلك بالتعامل بقصد استغلالهما في التسول والخدمة قسرًا بأن استقبلوا المجنى عليهما وآووهما بمكان خاضع لسيطرتهم واستغلوهما في أعمال التسول وجمع القمامة بالطرق العامة لتحقيق منافع مادية.
تفاصيل التحقيقات
وأفادت التحقيقات بأن أحد المتهمين أشهر في وجه المجني عليه «خالد»، الذى لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، سلاحًا أبيض، وحسر سرواله، وهتك عِرْضه، كما استولى على أموال الطفل «إسلام»، وحاول هتك عِرْضه، إلا أنه قاومه.

وأوضحت تحريات المقدم باهر محمد، بالإدارة العامة لرعاية الأحداث، ورود معلومات تفيد باضطلاع المتهمين باستغلال الأطفال وإخضاعهم لسيطرتهم والاعتداء عليهم جنسيًا بهتك أعراضهم، إذ أسفرت تحرياته عن اتخاذهم من محيط شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين مقرًا لمباشرة أعمالهم المؤثَّمة وتمكنهم من السيطرة على عدد من الأطفال، من بينهم المجني عليهما، واضطلاعهم باستغلالهما في أعمال نظافة السيارات المارة بالطرق العامة وجمع القمامة لقاء أموال تحصل عليها الطفلان جراء عملهما، وتمكن المتهمون من الاستيلاء على تلك الأموال كرهًا عنهما باستخدام الأسلحة البيضاء، علاوة على قيامهم عدة مرات بهتك عِرْض الطفلين بالحدائق المحيطة بتلك المنطقة، وإحداث ما بهما من إصابات.

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نيابة مباحث حوادث تحريات

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