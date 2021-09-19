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ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالشرقية

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط المتهم 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

إجراءات قانونية 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مجرم حشيش الفيوم

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