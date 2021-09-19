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طالب بجامعة بنها يفوز ببطولة النخبة الدولية للمواي تاي بالعراق (صور)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:18 م
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
محمد ضوه
استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، محمود جمال محمد لاعب منتخب مصر للمواي تاي، والطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية والحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة النخبة الدولية "للمواي تاي"، والتى أقيمت في مدينة السليمانية بالعراق، وذلك بحضور الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وقدم "الجيزاوي" التهنئة للاعب على ما حققه من نتائج رفعت إسم مصر عالميًا خلال فعاليات البطولة، مشيرًا إلى أننا فخورون بمثل هذه النماذج المشرفة من أبناء وشباب جامعة بنها.

كما قدم الدكتور تامر سمير التهنئة أيضًا للاعب محمود جمال، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على دعم الطلاب المتميزين في كافة المواهب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية.

فى سياق متصل قدم الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ببنها التهنئة للطالب مؤكدًا أن الكلية ترعى أبنائها الرياضيين الذين يستطيعون تحقيق إنجازات للجامعة ولمصرنا الغالية عن طريق تشجيعهم وتوفير لهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

يذكر أن بطولة النخبة العربية الدولية للمواي تاي أقيمت في مدينة السليمانية بالعراق خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 12 دولة وهي "مصر، الإمارات، الأردن، الجزائر، سوريا، لبنان، السودان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن، والعراق مستضيف البطولة.

وقد فاز اللاعب محمود جمال لاعب منتخب مصر والطالب بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية جامعة بنها بالمركز الأول والميدالية الذهبية ودرع البطولة.
طالب بجامعة بنها يفوز ببطولة النخبة الدولية للمواي تاي بالعراق (صور)
طالب بجامعة بنها يفوز ببطولة النخبة الدولية للمواي تاي بالعراق (صور)
طالب بجامعة بنها يفوز ببطولة النخبة الدولية للمواي تاي بالعراق (صور)
طالب بجامعة بنها يفوز ببطولة النخبة الدولية للمواي تاي بالعراق (صور)

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