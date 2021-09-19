ضبط تشكيل عصابي أدار بؤرة لترويج المواد المخدرة بالقاهرة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.



ضبط متهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (2 من المتهمين "لأحدهما ملعومات جنائية) وضُبط بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر البودر – كمية من مخدر الآيس – كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة –سلاح أبيض)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بمشاركة المتهمان الهاربان.



إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.



