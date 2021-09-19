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رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد نقاط تلقي لقاح كورونا

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:22 م
الجولة
الجولة
بسام عبدالحميد

أجرى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية بنقاط تلقي لقاح كورونا بمقر الجامعة بقنا بحضور الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتابع رئيس الجامعة سير العمل بالنقاط المحددة لتلقي اللقاح بمقر الجامعة مشيرا إلى أنه يتم تقديم اللقاح لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بعد أن يتم تسجيل البيانات على موقع وزارة الصحة المخصص لتسجيل البيانات.
تفاصيل الجولة
تضمنت جولة رئيس الجامعة كلية الصيدلة وكلية الحاسبات والمعلومات ومبنى س بالمدينة الجامعية.

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