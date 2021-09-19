البحوث الفلكية تكشف الظواهر التي تتعرض لها البلاد اعتبار من الغد (فيديو)

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه اعتبارا من الغد وحتى يوم 22 سبتمبر يمكننا مشاهدة القمر بدرا، حيث سيصل إلى مرحلة البدر الكامل بنسبة 99% يوم 21 سبتمبر.





وأشار "تادرس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه يوم 21 سبتمبر يمكننا متابعة ظاهرة قمر الذرة، وفيها يزداد لمعان القمر، موضحا أن القبائل الأمريكية هم من أطلقوا مسمى قمر الذرة على هذه الظاهرة لأنها تتزامن مع موسم حصاد الذرة.



