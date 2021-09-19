Advertisements
البحوث الفلكية تكشف الظواهر التي تتعرض لها البلاد اعتبار من الغد (فيديو)
الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:22 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه اعتبارا من الغد وحتى يوم 22 سبتمبر يمكننا مشاهدة القمر بدرا، حيث سيصل إلى مرحلة البدر الكامل بنسبة 99% يوم 21 سبتمبر.
وأشار "تادرس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه يوم 21 سبتمبر يمكننا متابعة ظاهرة قمر الذرة، وفيها يزداد لمعان القمر، موضحا أن القبائل الأمريكية هم من أطلقوا مسمى قمر الذرة على هذه الظاهرة لأنها تتزامن مع موسم حصاد الذرة.
وأوضح أن يوم 22 سبتمبر سنشهد ظاهرة الاعتدال الخريفي وفيها تكون ساعات الليل مساوية لساعات النهار، حيث تتعامد الشمس على مدار الاستواء، مؤكدا أن هذه الظواهر طبيعية ولا تؤثر على الإنسان، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.