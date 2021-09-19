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كشف ملابسات مقتل خفير وإصابة شقيقه إثر وقوع مشاجرة بأكتوبر

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:22 م
الأمن
الأمن
إيمان عبد العاطي

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة خفير خصوصي بها طلق ناري، وشقيقه خفير خصوصي آخر مصاب بعيار ناري له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.
حدوث مشاجرة
وادعى المجني عليه الثاني حدوث مشاجرة حال تواجدهما بالمنطقة محل عملهما الكائنة بدائرة القسم، وما قرره شقيق آخر للمجني عليهما، وأحد الأشخاص، أنهما حال سيرهما رفقة المجني عليهما بالمنطقة محل الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المجني عليهما وكلٍ من خفير خصوصي وآخران، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة، تطورت إلى مشاجرة لخلافات بينهم على خفرة المنطقة المُشار إليها أطلق خلالها أحد المتهمين أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، فأودى بحياة الأول وأصاب الثاني ولاذوا بالهرب بإحدى السيارات.

تشكيل فريق بحث
تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن صحة الواقعة وتم تحديد مكان إختبائهم بنطاق مديرية أمن البحيرة.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإستخدام سيارة خاصة بأحد المتهمين"أمكن ضبطها"، كما تم بإرشادهم ضبط (بندقية آلية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- طبنجة - 8 خزينة مختلفة-عدد من الطلقات مختلف الأعيرة - 5 هواتف محمولة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

نيابة مقتل خفير مباحث حوادث تحريات

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