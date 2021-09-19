تامر فرج يوجه نصيحة للمؤلفين الجدد.. فماذا قال؟



نشر الفنان تامر فرج منشوراً قال فيه:"أصدقائي كتاب السيناريو ومؤلفي الدراما، خاصة الجدد وأصدقائي المخرجين، طبعًا لا جدال إن المخرج هو رب العمل وله الحرية في تغيير النص المكتوب بما يحقق رؤيته للعمل".



وأضاف قائلاً:" ولكن من المتعارف عليه أيضًا أن المؤلف أوالسيناريست هو صانع العمل والأعراف التي تربينا عليها هي استئذان المؤلف في أي تعديلات، وفي النهاية مصلحة العمل تقتضي التفاهم والتناغم بين الطرفين اللذان يطلق عليهما مبدعي العمل، وفي حالة عدم وجود هذا التفاهم والتناغم أو نشوب خلافات لا سمح الله فأني أحب أن أذكر الطرفين".





وأختتم قائلاً:" وأنوه خاصة للكتاب الجدد أن السيناريو والإخراج شعبتين يجمعهما نقابة واحدة وهي نقابة المهن السينمائية، ويجب أن لا يخرج أي خلاف بينهما خارج حدود النقابة".

قال الفنان تامر فرج لمؤلفي الدراما الجداد والمخرجين أن يلجأو إلى نقابة المهن السينمائية، وذلك بعد أزمة مسلسل "شقة 6"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".