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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات البعوث الإعدادية والثانوية

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:30 م
الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني
محمود الجلاد
اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية للعام الدراسي 2020/2021م.

وصرح وكيل الأزهر بأن عدد الطلاب الذي تقدموا لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية بلغ (618) طالبًا وطالبة، حضر منهم (579)، وتخلف عن الحضور (39) نجح منهم (138)، ورسب (21)، لتبلغ نسبة النجاح في الدور الثانية للشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث (82.90%) ونسبة النجاح العامة للدورين (87.83%).

وأضاف فضيلته بأن عدد الطلاب الذي تقدموا لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الثانوية بلغ (275) طالبًا وطالبة، حضر منهم (262)، وتخلف عن الحضور (13) نجح منهم (219)، ورسب (46)، لتبلغ نسبة النجاح في الدور الثانية للشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث (87.40%) ونسبة النجاح العامة للدورين (92.66%).

وهنأ فضيلة وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، وأعرب عن خالص تمنياته لهم بالنجاح والتوفيق والتفوق في المرحلة الجامعية، وأن يجدوا ويجتهدوا ليكونوا خير ممثل لأوطانهم ويكونوا قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها عالميًّا.

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نتيجة بوابة الفجر الفجر الدور الثاني لشهادات البعوث الإعدادية والثانوية

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