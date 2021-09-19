حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة وإزالة الإشغالات بشوارع الشرقية

رفع الإشغالات وتفرقة الباعة

كما تم رفع الإشغالات وتفرقة الباعة الجائلين بسوق الأحد الاسبوعي بطول الطريق والتنبيه بالإلتزام بالمساحات المخصصة لهم ورفع كافة أشكال المخالفات والإشغالات من الخضر والفاكهة الموجودة بحرم الطريق من شارعي النصر و٦ أكتوبر، كما تم إخلاء الطريق من الباعة بداية من ميدان الشهداء مرورًا بمكتب البريد وبنك القاهرة وشارع العروبة حتى مدخل السنبلاوين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة موسعة لرفع الإشغالات

وشنت رئاسة مدينة القنايات حملة موسعة لرفع الإشغالات وأسفرت الحملة عن رفع عدد ٤٤ حاله إشغال من أمام المحال التجارية والطرق العامه، ومتابعه مواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية والصناعية والمطاعم والمقاهي وغيرها، فضلًا عن التحفظ على عدد من التكاتك المخالفه نظرًا لما تمثله من مشكلات مرورية وغيرها بالطريق العام، كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامه وكنس وتزيين الشوارع ورفع كفاءة أعمده الإنارة وترميم الجداريات وطلائها للإرتقاء بالشكل الجمالى للمدينة.



كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بالإشتراك مع تحسين البيئه والحملة الميكانيكية بأعمال النظافه ورفع القمامة بشارع فاروق وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع الفلوجه وشارع عبد السلام عارف وشارع عبد العزيز أباظه وشارع النقراشى وشارع الجيش، ومازال العمل مستمر على مدار ٢٤ ساعة من أجل توفير مناخ وبيئه صحيه جيدة لأهالى الحى.



و قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بأعمال النظافة والتجميل بمحيط المستشفى العسكري بالزراعة، وشارع ترعة المسلمية.



هذا وقد قامت رئاسة مركز فاقوس ومسؤلى قسم الإشغالات بالمجلس ومسؤلى شرطة المرافق بالاشراف على حملة لرفع الإشغالات بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة بمنطقة سوق المدينة ومنها ( النقراشى - نقطة شرطة السوق - مزلقان ترعة السماعنة المردومة - المنيسي - منطقة جامع العطار ) وذلك لفتح الطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات وخفض الإزدحام والتكدس بالمنطقة.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بأعمال تركيب أعمدة الانارة بطريق منيا القمح - الزقازيق حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.



و قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بأعمال التطوير ودهان البلدورات بالطريق العام بامتداد كوبري العباسه العلوي وحتي معهد ضباط الصف المعلمين، شملت الأعمال رفع كافه تراكمات السفوحه ودهان كافه البلدورات، وأعمده الإناره بلون موحد لون علم مصر بكافه مداخل ومخارج المركز، كما تم رفع ٣٧٥ حاله إشغال وضبط ١٧ حاله وتحرير ٥ محاضر إشغال، وذلك خلال حملة لرفع الإشغالات والمخالفات وفتح الطريق أمام عبور الماره وحركه السيارات ومنع التكدسات بالشوارع.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير برفع السفوحة من المداخل الرئيسية للمدينة، ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع الداخلية بالمدينة.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة، فضلًا عن تكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامه لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.







قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بجهود مكثفة لرفع التراكمات والقمامة من شوارع المدينة وديرب البلد، فضلًا عن رفع تجمعات القمامة من الصناديق والشوارع الجانبية وبديرب البلد لرفع التراكمات والقمامة حفاظًا على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة.