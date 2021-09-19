Advertisements

لهذا السبب.. أحمد فهمي بتغيب عن حفل مهرجان الفضائيات

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:35 م
أحمد فهمي
أحمد فهمي
آيه عبد العزيز
لهذا السبب.. أحمد فهمي بتغيب عن حفل مهرجان الفضائيات
غاب الفنان أحمد فهمي عن حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانية عشر بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها شقيقه كريم فهمي بينما حضرت زوجته الفنانة هنا الزاهد برفقة مدير أعماله. 

وكان قد أقيم أمس حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانيه عشر في أحد الفنادق بمنطقة القاهره الجديده وسط حضور من نجوم العالم العربي.

وكان من أبرز المكرمين  أحمد زاهر وابنته ليلى،نيكول سابا،جميله عوض،أحمد فهمي،هنا الزاهد،وليد الحريري،نرمين الفقي،خالد أنور،محمد الشرنوبي

الكلمات المفتاحية

جميله عوض الفنانه هنا الزاهد الفضائيات العربية أحمد فهمي

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 22 ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يوافق على طلب نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

نجم الأهلي مهدد بفقدان مركزه بسبب "الحريف"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 17 ساعة

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 17 ساعة

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من استعادة مصطفى محمد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

أميرة العقدة تتألق في حفل مهرجان الفضائيات (صور)

ظهور نادر لوالدة حبيبة محمد رمضان في "زلزال" (صورة)

(صور).. نسرين طافش أول حضور مهرجان الفضائيات العربية

عايدة رياض أبرز حضور مهرجان الفضائيات العربية

يوسف عثمان يصل مهرجان الفضائيات العربية

نيرمين الفقي تصل مهرجان الفضائيات العربية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

09:01 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

12:07 م

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

10:00 ص

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements