لهذا السبب.. أحمد فهمي بتغيب عن حفل مهرجان الفضائيات

غاب الفنان أحمد فهمي عن حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانية عشر بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها شقيقه كريم فهمي بينما حضرت زوجته الفنانة هنا الزاهد برفقة مدير أعماله.



وكان قد أقيم أمس حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانيه عشر في أحد الفنادق بمنطقة القاهره الجديده وسط حضور من نجوم العالم العربي.



وكان من أبرز المكرمين أحمد زاهر وابنته ليلى،نيكول سابا،جميله عوض،أحمد فهمي،هنا الزاهد،وليد الحريري،نرمين الفقي،خالد أنور،محمد الشرنوبي