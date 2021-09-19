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الطفولة والأمومة يبلغ النائب العام بواقعة خطبة طفلي الحوامدية بالجيزة

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:37 م
الدكتورة سحر السنباطي
الدكتورة سحر السنباطي
منى صموئيل
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن التقدم ببلاغ للنائب العام بخصوص واقعة خطبة طفلين لا يتجاوز عمرهما ١٢ عاما بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن منظومة نجدة الطفل تلقت بلاغًا أمس السبت، عبر الخط الساخن 16000 وذلك نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشر صور لخطبة طفلين صغيرين.

وعلى الفور كلفت "السنباطي" مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بإبلاغ اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة للتأكد من صحة الواقعة والتي تم التأكد من صحتها بالفعل، وعليه وجهت بإخطار السيد المستشار رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام.

وأكدت "السنباطي" أن النيابة العامة تتخذ كافة الإجراءات من أجل توفير كافة سبل الدعم والحماية للأطفال وبما يتفق مع مصلحتهم الفضلى، وأن المجلس دائما سيقف ضد كل الممارسات التي من شأنها أن تشكل انتهاكا لحقوق الأطفال والإساءة إلي كرامتهم، مشيرة إلى أن نيابة البدرشين الجزئية تباشر تحقيقاتها في الواقعة.

كما أدانت السنباطي هذه الواقعة والتي نشرت على أغلب مواقع التواصل، مؤكدة على أنها تعد مخالفة صارخة لحكم المادة ٨٠ من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الأطفال وحمايتهم من كل أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة. ولما قررته المادة ٩٦ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لستة ٢٠٠٨ في شأن حالات تعريض الطفل للخطر. وناشدت الأهالي والأسر بعدم فعل مثل هذه الممارسات الضارة بمستقبل أبنائهم لأن هذه الممارسات تسلب الأطفال حقوقهم التى كفلتها لهم الدولة بالقانون والدستور مؤكدة على أن الأطفال لهم حق أصيل في أن يعيشوا حياة سوية في كل مرحلة من مراحل حياتهم.

كما يناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكافة وقائع تعريض الأطفال للخطر عبر آليات منظومة حماية الطفل وهي خط نجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000)، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة يوميًا أو من خلال تطبيق الواتس اب علي الرقم (01102121600) أو الواتس آب بيزنس (01016609579 ) أو من حلال تطبيق نبتة مصر أو علي الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

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