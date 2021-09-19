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برلمانية تخاطب الحكومة بشأن إصرار هيئة التأمين الصحي على إهدار المال العام

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:43 م
النائبة
النائبة
عبداللطيف هيبة
تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بخطاب إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس وزراء مصر، بشأن وقائع فساد واهدار مال عام تعرقل مسيرة خطوات الاصلاح الاقتصادي التى بدأها الرئيس السيسي.
الاستيلاء على المخازن المركزية الطبية لهيئة التأمين الصحي
وقالت "أبو السعد" إن موضوع الاستيلاء على المخازن المركزية الطبية لهيئة التأمين الصحي على مساحة 1000 متر داخل زمام مستشفى التامين الصحى بمدينه فوه محافظه كفر الشيخ ما هو إلا تجسيد لاهدار المال لاسيما وان أحد أهم شروط هيئه الاعتماد والجودة لمنح شهادة الاعتماد والجودة للمستشفيات، وعدم وجود مخازن داخل الحيز العمرانى للمستشفى، مما يستوجب حتميه هدم هذا المستودع مستقبلا فى حال تقدمت المستشفى للحصول على شهاده الاعتماد مما يعتبر إهدار واضح وصريح للمال العام.

حالة من السخط الشعبى
وأوضحت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك حالة من السخط الشعبى بين المواطنين فى المدينة والمدن المجاورة رفضا لهذا المشروع، خاصة وأنهم يأملون فى استغلال متميز لهذه المساحة المتميزة من الأرض داخل اكبر مستشفى للتأمين الصحى فى منطقه وسط وغرب الدلتا لبناء صرح طبى يساهم فى تقديم خدمه طبية عاليه المستوى لحوالى 8 مليون نسمه هم سكان مدن ومراكز فوه ودسوق وقلين ومطوبس والمحموديه وادفينا والرحمانيه، حيث تتوسط مدينه فوه جغرافيا هذه الكتله السكانيه الكبيرة.

وأشارت إلى مطالب المواطنين فى إقامه مركز لجراحات القلب والصدر ومستشفى ومركز للاطفال، او مستشفى للعيون لخدمه 8 مليون مواطن محروم من هذه الخدمات الصحية بدلا من إهدار الموارد في بناء مستودعات ومخازن.

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هيئه التأمين الصحي كفرالشيخ فوه رئيس الوزراء النائبه هاله ابو السعد التلمين الصحي التامين الصحي

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