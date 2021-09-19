نوال الزغبي لجمهورها:" أغلى شئ في الحياة الكرامة"

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، تغريدة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" .





فقالت نوال في التغريدة :" أغلى شيء في هذه الحياة هي "الكرامة" ..صباح الخير"، حازت التغربدة على الكثير من الإعجابات.





يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبى كليب أغنية "عقلى وقف" إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.