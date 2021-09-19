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بعد تكريمها في مهرجان الفضائيات..إلهام شاهين توجه رسالة لجمهورها

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 01:01 م
الهام شاهين
الهام شاهين
نادين نجدي


نشرت الفنانة إلهام شاهين مجموعة من الصور لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وكانت إلهام في الصور بمهرجان الفضائيات ، وبدت فيها وهي مُرتدية فستان أسود اللون وبه نقشات باللون البيج، وتركت شعرها منسدلاً، علقت على الصورة قائلة:" تكريمي من مهرجان الفضائيات العربية..أشكركم" .

وحصد عدد من نجوم الفن جوائز الإبداع والتميز، منهم هنا الزاهد عن مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وجميلة عوض عن دورها في مسلسل "حرب أهلية"، وحنان مطاوع عن مسلسل "القاهرة كابول".

وتوافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، منهم: إلهام شاهين، هنا الزاهد، محمد رياض، مصطفى درويش، الناقد طارق الشناوى، أحمد وفيق، إيهاب فهمى وروجينا.

الكلمات المفتاحية

جميله عوض الفضائيات العربية إلهام شاهين

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