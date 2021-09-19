Advertisements

فحط طبي لنجم الأهلي لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء السوبر

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:30 م
طاهر وكهربا
طاهر وكهربا
أشرف عبدالناصر
يخضع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات اليوم الأحد بمعسكر المارد الاحمر بالأسكندرية.

فحط طبي لجناح الأهلي لتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات اليوم

وكان طاهر قد تعرّض للإصابة بكدمة قوية أثناء مشاركته في مران أمس، استعداد لمباارة طلائع الجيش في نهائي السوبر المحلي.

وانتظم الفريق الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، في معسكر مغلق بالأسكندرية منذ مساء الخميس الماضي ويستمر لمدة 5 أيام قادمة استعداد للسوبر المحلي ومباراة إنبي القادمة في كأس مصر.

ومن المقرر أن يقام نهائي السوبر بعد غد الثلاثاء بين الأهلي وطلائع الجبش، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب برج العرب بالأسكندرية في السابعة مساء.

الكلمات المفتاحية

طلائع الجيش السوبر المصري الاهلي

أخبار تهمك

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 22 ساعة

كارتيرون يوافق على طلب نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي مهدد بفقدان مركزه بسبب "الحريف"

منذ ساعتين و 44 دقيقة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقترب من استعادة مصطفى محمد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 19 دقيقة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

ضربة مزدوجة.. نجما الأهلي مهددان بالغياب أمام سموحة

الأهلي يستقبل فرد جديد بالجهاز الفني

عاجل.. إصابة رمضان صبحي في تدريب الأهلي

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

بشري سارة في الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة

الأهلي يحدد موعد عودة "طاهر" بعد تعرضه للإصابة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

09:01 ص

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

10:00 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

12:07 م

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements