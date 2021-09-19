فحط طبي لنجم الأهلي لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء السوبر

يخضع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات اليوم الأحد بمعسكر المارد الاحمر بالأسكندرية.





فحط طبي لجناح الأهلي لتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات اليوم





وكان طاهر قد تعرّض للإصابة بكدمة قوية أثناء مشاركته في مران أمس، استعداد لمباارة طلائع الجيش في نهائي السوبر المحلي.





وانتظم الفريق الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، في معسكر مغلق بالأسكندرية منذ مساء الخميس الماضي ويستمر لمدة 5 أيام قادمة استعداد للسوبر المحلي ومباراة إنبي القادمة في كأس مصر.





ومن المقرر أن يقام نهائي السوبر بعد غد الثلاثاء بين الأهلي وطلائع الجبش، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب برج العرب بالأسكندرية في السابعة مساء.