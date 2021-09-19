Advertisements

بوتيتشينو يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 01:00 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
علي نبوي
أعلن الأرجنتيني ماورويسيو بوتيتشينو المدير الفني، لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة ليون في قمة الجولة السادسة من مسابقة الدوري الفرنسي.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي 

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره ليون على ملعب حديقة الأمراء الساعة ٨:٤٥ مساءًا بتوقيت القاهرة.


وشهدت قائمة باريس سان جيرمان تواجد الفرنسي كيليان مبابي رغم الشكوك التي تحوم حول إمكانية مشاركته في اللقاء بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وضمت قائمة باريس سان جيرمان كلًا من :-


كيلور نافاس - أشرف حكيمي - كيمبيمبي - ماركينيوس - كيليان مبابي - باريدي - إيكاردي - نيمار - دي ماريا - رافينها - دانيلو - ريكو - فاليندوم - هيريرا - ديالو - دراكسلر - كيرير - نونو مينديز - إدريس غايا - دينا إمبيمبي - ليونيل ميسي - دوناروما.

الكلمات المفتاحية

ليونيل ميسي ليون باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

أخبار تهمك

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجم الأهلي مهدد بفقدان مركزه بسبب "الحريف"

منذ ساعتين و 48 دقيقة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 21 ساعة

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 23 دقيقة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يوافق على طلب نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يقترب من استعادة مصطفى محمد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

قائمة سان جيرمان للقاء باو تخلو من أسماء رنانة

بعد فحص الكورونا.. مبابي يزين قائمة سان جيرمان لمواجهة دورتموند بدوري الأبطال

نيمار ومبابي خارج قائمة باريس لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

نيمار خارج قائمة باريس لمواجهة مونبلييه

نيمار يتقدم 8 غائبين عن قائمة باريس سان جيرمان ضد لوريان

سان جيرمان يخسر نيمار وإيكاردي ضد ليل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

09:01 ص

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

10:00 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

12:07 م

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements