بوتيتشينو يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي

أعلن الأرجنتيني ماورويسيو بوتيتشينو المدير الفني، لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة ليون في قمة الجولة السادسة من مسابقة الدوري الفرنسي.





قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي





ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره ليون على ملعب حديقة الأمراء الساعة ٨:٤٥ مساءًا بتوقيت القاهرة.









وشهدت قائمة باريس سان جيرمان تواجد الفرنسي كيليان مبابي رغم الشكوك التي تحوم حول إمكانية مشاركته في اللقاء بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.





وضمت قائمة باريس سان جيرمان كلًا من :-









كيلور نافاس - أشرف حكيمي - كيمبيمبي - ماركينيوس - كيليان مبابي - باريدي - إيكاردي - نيمار - دي ماريا - رافينها - دانيلو - ريكو - فاليندوم - هيريرا - ديالو - دراكسلر - كيرير - نونو مينديز - إدريس غايا - دينا إمبيمبي - ليونيل ميسي - دوناروما.