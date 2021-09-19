كشف مصدر داخل إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة ما تردد حول تغاضى المسؤولين عن منع ظهور قرار إيقاف الاتحاد الدولي "فيفا"، تعاقدات الزمالك فترتين.





الجبلاية لـ"الفجر": أبلغنا الزمالك بإيقاف القيد وحصلنا على وعد بالحل





وكان الاتحاد الدولي اتخذ قرار ضد الزمالك في يوليو الماضي، بإيقاف قيد نادي الزمالك فترتين بسبب قضية حسام أشرف لاعب الفريق، الموقع على عقود ناديين.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن وصول خطاب الإيقاف كان شئ روتيني لابد منه، وبدورنا أخطرنا الزمالك بالأمر.





وتابع: "حصلنا على وعود من الزمالك بحل الأزمة ودفع الغرامات الموقعة عليه وبالتالي إمكانية رفع الإيقاف في أي وقت كما حدث في السابق وأمثال مشابه لبعض الأندية".





واختتم: "الزمالك لم يفلح في حل الأزمة وبالتالي السيستم الخاص بتسجيل اللاعبين الجُدد لم يقبل التعاقدات بسبب قرار فيفا، وحاولنا التوصل إلى حلول ولكن الأمر أصبح مُنتهي".