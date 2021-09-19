Advertisements

موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 01:09 م
النصر
النصر
أحمد عصام
يلتقي فريق النصر، مع نظيره الباطن، يوم الخميس 23 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي

وخسر النصر بالأمس أمام اتحاد جدة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب النصر ووسط جماهيره.


وستقام المباراة بين فريقي النصر والباطن في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

الكلمات المفتاحية

النصر الدوري السعودي احمد حجازي

أخبار تهمك

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي مهدد بفقدان مركزه بسبب "الحريف"

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يوافق على طلب نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

الزمالك يقترب من استعادة مصطفى محمد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 21 دقيقة

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

موعد مباراة تشيلسي المقبلة بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي

موعد مباراة تشيلسي المقبلة

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي المقبلة بعد الفوز على أتليتكو مدريد

موعد مباراة إيفرتون ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

09:01 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

12:07 م

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

10:00 ص

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements