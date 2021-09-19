موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

يلتقي فريق النصر، مع نظيره الباطن، يوم الخميس 23 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.





موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي





وخسر النصر بالأمس أمام اتحاد جدة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب النصر ووسط جماهيره.









وستقام المباراة بين فريقي النصر والباطن في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.