فرنسا: اتصال بين ماكرون وبايدن في الأيام المقبلة بعد أزمة الغواصات

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، عن اتصال بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن، في الأيام المقبلة بعد أزمة الغواصات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

ووصف سفير فرنسا في أستراليا الإلغاء المفاجئ لأستراليا لعقد غواصة كبير لصالح صفقة أمريكية بأنه "خطأ فادح"، حيث استعد الدبلوماسي لمغادرة البلاد في عرض غير مسبوق من الغضب بين الحلفاء.

أدلى المبعوث الفرنسي جان بيير ثيبولت بتصريحاته، اليوم السبت، أثناء مغادرته مقر إقامته في العاصمة كانبيرا. وقال ثيبولت: "لقد كان هذا خطأً فادحًا، وتعاملًا سيئًا للغاية مع الشراكة"، موضحًا أن اتفاقية الأسلحة بين باريس وكانبيرا كان من المفترض أن تقوم على "الثقة والتفاهم المتبادل والصدق".

وقد استدعت باريس سفيريها لدى أستراليا والولايات المتحدة يوم الجمعة للاحتجاج على اتفاق بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا لتزويد أستراليا بأسطول مكون من ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية على الأقل. وتلغي الصفقة عقدًا بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (66 مليار دولار) مع مجموعة نافال الفرنسية المملوكة للدولة ذات الأغلبية، تم توقيعه في عام 2016، لبناء 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء.