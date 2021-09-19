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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 19-9-2021

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
شهد سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 19-9-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى مع بدء تعاملات البنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى  عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.25 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.


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