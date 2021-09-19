

انتهت المطربة الشابة رنا سماحة، من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "حبيب مامي" بإحدى الاستديوهات وذلك استعدادًا لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.



أغنية "حبيب مامي" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان محمد فخراني، توزيع جلال فهمي، ميكس وماستر ماهر صلاح.



في سياق آخر نشرت سماحة، مؤخرًا مجموعة من الفيديوهات لها، عبر خاصية ستوري، بصفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"



كشفت رنا في الفيديوهات المعناة التي تعرضت لها خلال فترة حملها، قالت:" في أول ثلاثة اشهر من حملي، انخفض ضغط الدم، كنت أتعب من أقل مجهود، أصبت بإجهاض منذر، أتى لي هذه الفترة نزلة شعبية حادة، كانت حرارتي تصل ل39 و40 درجة "



تابعت رنا قائلة:" ذهبت للمستشفى، لكي أتعالج ولكنني لم أتناول أدوية بسبب الحمل وسلامًا على صحة الجنين"



وفي نهاية حديثها قالت:" هذه الفترة صعبة، لا تحكموا على حياة الناس من الخارج، نحن لم نظهر إلا الجانب الإيجابي لنا على السوشيال ميديا".

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رنا سماحة تنتهي من تسجيل أغنية "حبيب مامي"



انتهت المطربة الشابة رنا سماحة، من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "حبيب مامي" بإحدى الاستديوهات وذلك استعدادًا لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.



أغنية "حبيب مامي" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان محمد فخراني، توزيع جلال فهمي، ميكس وماستر ماهر صلاح.



في سياق آخر نشرت سماحة، مؤخرًا مجموعة من الفيديوهات لها، عبر خاصية ستوري، بصفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"



كشفت رنا في الفيديوهات المعناة التي تعرضت لها خلال فترة حملها، قالت:" في أول ثلاثة اشهر من حملي، انخفض ضغط الدم، كنت أتعب من أقل مجهود، أصبت بإجهاض منذر، أتى لي هذه الفترة نزلة شعبية حادة، كانت حرارتي تصل ل39 و40 درجة "



تابعت رنا قائلة:" ذهبت للمستشفى، لكي أتعالج ولكنني لم أتناول أدوية بسبب الحمل وسلامًا على صحة الجنين"



وفي نهاية حديثها قالت:" هذه الفترة صعبة، لا تحكموا على حياة الناس من الخارج، نحن لم نظهر إلا الجانب الإيجابي لنا على السوشيال ميديا".