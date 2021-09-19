إلهام شاهين توجه رسالة لياسمين عبد العزيز وكريم فهمي : انتو محاربين وهترجعولنا بأحلى أعمال



وجهت الفنانة الهام شاهين رسالة لياسمين عبد العزيز وكريم فهمي أثناء تواجدها في حفل توزيع مهرجان الفضائيات العربيه:" ربنا يشفيكوا ويقومكوا بألف سلامة،أنتو محاربين وإن شاء الله هترجعولنا بأحلى أعمال وتمتعونا،وإحنا متأثرين جداً بمرضكم".



وكان قد أقيم أمس حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانيه عشر في أحد الفنادق بمنطقة القاهره الجديده وسط حضور من نجوم العالم العربي.







وكان أبرز المكرمين اليوم أحمد زاهر وابنته ليلى،نيكول سابا،جميله عوض،احمد فهمي،هنا الزاهد،وليد الحريري،نرمين الفقي،خالد أنور،محمد شرنوبي