رانيا فريد شوقي:"الطفولة حياة الروح"

تحرص الفنانه رانيا فريد شوقي علي التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام ".





شاركت رانيا فريد شوقي جمهورها مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه وهي مرتدية فستان كط باللون الأبيض، به نقاط سوداء، واختارت تسريحة الشعر منسدلاً على كتفيها ووضعت مكياجاً ناعماً يتناسب مع جمالها، وعلقت على الفيديو قائلة:"الطفولة.. حياة الروح، وروح الحياة".



يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "ولاد ناس" وهو من بطولة إيهاب فهمي، بيومي فؤاد، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، محمد عز، ومن تأليف و إخراج هاني.