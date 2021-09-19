بلقيس تكشف السبب وراء عدم حضورها حفل الموريكس دور







كشفت النجمة بلقيس أسباب عدم حضورها لحفل الموريكس دور، الذي يقام في لبنان.



وفي تصريحات صحفية أثناء مهرجان الفضائيات العربية قالت:" إعتذرت عن الحفل؛ لأنه لا يصح أن نحتفل على الريد كاربت في لبنان والناس بالبلاد أوضاعها سيئة، توجهت لي الدعوة مرة أخرى لكنني رفضت" .

وحصد عدد من نجوم الفن جوائز الإبداع والتميز، منهم هنا الزاهد عن مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وجميلة عوض عن دورها في مسلسل "حرب أهلية"، وحنان مطاوع عن مسلسل "القاهرة كابول".



وتوافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، منهم: إلهام شاهين، هنا الزاهد، محمد رياض، مصطفى درويش، الناقد طارق الشناوى، أحمد وفيق، إيهاب فهمى وروجينا.



