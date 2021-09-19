موعد مباراة نابولي المقبلة في الدوري الإيطالي

يستعد فريق نابولي لمواجهة نظيره أودينيزي غدا الإثنين 20 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





موعد مباراة نابولي ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة





وستلعب مباراة فريق نابولي ضد نظيره أودينيزي غدا في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق نابولي ضد نظيره أودينيزي غدا في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة اليوتيوب الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.





ويتواجد فريق نابولي في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد أودينيزي في المركز السادس برصيد 7 نقاط.



