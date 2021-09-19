إلهام شاهين :"حبيت فيلم الإنس والنمس"



كما تحدثت الفنانة الهام شاهين عن وضع السينما حالياً بعد كورونا ووجود 8 أفلام حاليًا :" لازال الإنتاج قليل لأن الظروف صعبة وتحتاج وقت طويل".



وكان قد أقيم أمس حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانيه عشر في أحد الفنادق بمنطقة القاهره الجديده وسط حضور من نجوم العالم العربي .

كشفت الفنانة الهام شاهين لـ"الفجر الفني" عن الأفلام التي شاهدتها مؤخرًا ولاقت إعجابها أثناء تواجدها في حفل توزيع مهرجان الفضائيات العربيه قائلة:" حبيت فيلم الإنس والنمس لشريف عرفة كان جميل أوي ".