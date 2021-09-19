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الالومنيوم يستأنف تدريباته استعدادًا للقسم الثاني

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني


يعود فريق نادي الالومنيوم عصر اليوم الأحد بملعبه الرئيسي ويستأنف تدريباته عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها ياسر رضوان المدير الفني للفريق.

وأنه فريق الالومنيوم معسكره بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية يوم الثلاثاء الماضي والذي استمر لمدة 15 يوم خاض خلاله 8 مباريات ودية استعداداً للموسم الجديد في دوري القسم الثاني.

،بدأ الالومنيوم سلسلة ودياته في معسكر الإسكندرية بالفوز على مياه البحيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم الخسارة أمام سبورتنج بهدفين مقابل هدف، والخسارة أمام المجد السكندري بهدفين مقابل هدف، والخسارة أمام الرجاء المطروحي بهدف نظيف، ثم تعادل امام منتخب السويس بهدفين لكل فريق، ونجح اليوم في تحقيق الفوز على كهرباء الاسماعيليه بهدفين مقابل هدف، ثم خسر أمام الاولمبي بهدفين مقابل هدف، وتعادل أمام أبوقير للأسمدة بهدف لمثله.

ويقود فريق الالومنيوم جهاز فني مكون من : ياسر رضوان مديراً فنياً،احمد جمعة مدرباً عاماً، أشرف عبد الوارث مدرب حراس مرمى، سيد قاسم مدير اداري، وجهاز طبي مكون من احمد عزت، احمد جميل، ومحمد سالم واحمد الكوشي مسؤولا مهمات.

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