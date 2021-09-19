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مصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار بالبدرشين

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:02 م
قطار
قطار
إيمان عبد العاطي
لقي شاب مصرعه صدمه قطارا بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الأحد، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
بلاغ بالحادث
تلقى اللواء مصطفى ف مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث والعثور على جثة شاب على شريط السكة الحديد، بمركز البدرشين.

تبين بالفحص أنه أثناء عبور شاب يدعى أحمد محسن مقيم قرية سقارة شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور تصادف مرور قطار، صدمه ما أسفر عن مصرعه في الحال.
نقل الجثة
جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البدرشين، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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