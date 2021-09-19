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كريستيانو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام وست هام

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:02 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
علي نبوي
أعلن سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه وست هام بعد قليل ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويتطلع فريقه مانشستر يونايتد لمصالحة جماهيره الكبيرة وتعويض إخفاقه الأوروبي بعدما تلقى الخسارة في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد يونج بويز السويسري بهدف مقابل هدفين.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي :- 

حراسة المرمى : دي خيا

خط الدفاع : بيساكا - فاران - ماجوير - لوك شو

خط الوسط : بوجبا - فريد - ماكتوميناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - جرينوود

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