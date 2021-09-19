Advertisements

الولايات المتحدة تسجل 2087 وفاة و154513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:05 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت الولايات المتحدة، 2087 وفاة و154513 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وقد أعلن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 670565، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 41915285.

 

ومن حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات بالفيروس، تعتبر الولايات المتحدة الأولى في العالم.

 

وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإطلاق حملة للتطعيم بالجرعات المعززة في البلاد الأسبوع المقبل.

أخبار تهمك

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 19 ساعة

الجبلاية لـ"الفجر": أبلغنا الزمالك بإيقاف القيد وحصلنا على وعد بالحل

منذ أقل من ساعتين

حقيقة فرض 10 قروش رسوم على متلقي المكالمات التليفونية بدءا من أكتوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

كيروش يعلن قائمة مبدئية لنجوم مصر المحترفين استعدادا لمواجهتي ليبيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقترب من استعادة مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 6 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في البريميرليج

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على معلقي مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

11:56 ص

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

10:00 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع حارس مرمى جديد

12:07 م

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements