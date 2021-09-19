الولايات المتحدة تسجل 2087 وفاة و154513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة، 2087 وفاة و154513 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقد أعلن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 670565، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 41915285.

ومن حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات بالفيروس، تعتبر الولايات المتحدة الأولى في العالم.

وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإطلاق حملة للتطعيم بالجرعات المعززة في البلاد الأسبوع المقبل.